CRATERA: Asfalto cede e dá lugar a buraco na rua Duque da Caxias

Nas redes sociais, um votuporanguense publicou imagens de um buraco que se abriu no meio da Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Santa Cruz. Ao que parece, o asfalto cedeu, formando um grande buraco, o que assustou os moradores da região.

Após publicar a imagem em um grupo de discussões no Facebook, o vereador Hery Kattwinkel entrou em contato com a equipe de obras, via whatsapp, e solicitou que o reparo fosse realizado. O vereador pediu também que, enquanto a obra não for feita, que a área seja sinalizada.