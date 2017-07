Dano moral na esfera do consumidor

O advogado votuporanguense Franklin Alves Branco explica como o consumidor deve reagir quando se sentir lesado

Da Redação

Todos somos consumidores. Em algum momento de nossas vidas temos este status, este papel social e econômico, estes direitos ou interesses legítimos, que são individuais, mas também são os mesmos do grupo identificável (coletivo) ou não (difuso).

Em ordenamento jurídico brasileiro é certa e pacífica a tese de que quando alguém viola um interesse de outrem, juridicamente protegido, fica obrigado a reparar o dano daí decorrente. Basta adentrar na esfera jurídica alheia para que venha certa a responsabilidade civil.

Os danos morais ocorrem quando há abalo psicológico da vítima, com intensidade suficiente para causar-lhe constrangimento, humilhação ou vexame superiores àqueles que por vezes vivenciamos, mas que não passam de dissabores aos quais todos estamos sujeitos em decorrência da vida em sociedade.

É importante considerar que a reparação por danos morais, na qual se converte em indenização, deve ter caráter dúplice, ou seja, a penalizar o ofensor, sancionando-o para que não volte a praticar o ato ilícito, bem como o compensatório, para que o ofendido, recebendo determinada soma pecuniária, possa amenizar os efeitos decorrentes do ato que foi vítima.

Deve-se lembrar, por fim, que a indenização por danos morais deve ser fixada num montante que sirva de aviso à causadora do dano e à sociedade, como um todo, de que o nosso direito não tolera aquela conduta danosa impunemente, ainda mais de grandes empresas, devendo a condenação atingir efetivamente, de modo muito significativo, o patrimônio da causadora do dano, para que, assim, o Estado possa demonstrar que o Direito existe para ser cumprido.

Em Votuporanga, várias ações correm na Justiça de consumidores que se sentiram lesados em algum momento de suas vidas. O advogado Franklin Alves Branco explica que os consumidores se envolvem com empresas em irregularidades que nem imaginam que poderiam acontecer e cita o caso um cliente que abriu uma conta/salário exigência da empresa em que trabalha para simplesmente receber seus vencimentos. Neste caso, ocorreu que a instituição bancária realizou um tramite em sua conta corrente em que o dinheiro depositado fosse direto para uma conta separada de rendimentos. O cliente do banco recebeu seu salário, entretanto não conseguiu sacar devido a essa operação.

“Essa é uma prática perpetrada pelas instituições financeiras e no caso do meu cliente, lhe causou um intenso constrangimento, além de sofrer crises de nervosismo, porque ficou impossibilitado de utilizar seu próprio salário, que, aliás, possui natureza alimentar, sendo estritamente essencial e imprescindível para atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”, disse o advogado.

“Ele nos procurou e entramos imediatamente com uma liminar para que fosse ressarcido seu salário, mas na mesma ação entramos com uma cobrança pelo dano moral sofrido”, explica e orienta, “devemos tomar todos os cuidados necessários em aberturas de contas em bancos já que as ‘arapucas’ estão sempre nas entrelinhas dos contratos firmados e assinados pelos clientes de bancos”.

O advogado cita outro caso de um cliente seu que foi interpelado por policias militares que apreenderam sua moto por ele não ter parado numa blitz policial. “A evasão em si já é um problema, mas nada justificava guinchar o veículo, já que este se encontrava com sua documentação em dia e não apresentava qualquer problema que justificasse a apreensão. Na mesma noite os policiais invadiram sua casa sem qualquer mandado judicial e a reviraram a procura de drogas, mas nada encontraram. A sua residência foi cercada por 5 viaturas e sua moto guinchada.”

“Neste caso independentemente da tentativa dele de se evadir da blitz, a polícia jamais poderia ter invadido sua casa, principalmente à noite, já que a lei permite esse recurso, com autorização judicial, mas só pode acontecer durante o dia ou ainda se houver um desastre ou perigo de vida dentro do imóvel”. Nessa ação o advogado conta que entrou contra o Estado já que é ele o órgão controlador da Polícia.

Franklin cita as empresas de telefonias como as campeãs em ludibriar seus clientes. “Estamos no meio de uma ação contra uma empresa que realizou uma venda casada ao nosso cliente. Ele queria apenas o serviço de Internet em sua residência, mas a empresa só atenderia se ele instalasse um telefone fixo junto. Indignado ele me procurou e pedimos que a empresa mantivesse apenas o sinal de Internet, mas a empresa cortou os dois sinais, em represália. Orientamos a contratar outra empresa e entramos com um pedido de ressarcimentos morais contra a empresa”.

Indagado sobre a possibilidade de existir uma indústria de danos morais no país, o que pode gerar a suspeita de enriquecimento ilícito, já que este tipo empresa é de grande porte, o advogado disse que é feito um equilíbrio entre os ganhos do consumidor, para que não ocorra isso.

Franklin cita uma peça jurídica que utilizou em um de seus processos de defesa do consumidor com pedido de ressarcimento:

“As empresas jurídicas são contumazes em desrespeitar a honra e a moral alheia e não estão aprendendo com as condenações que são constantemente apenadas. É muito mais lucrativo manter a atitude ilícita, mesmo diante das condenações”.

“Muitas dessas empresas, em especial do setor financeiro, para agirem com extremo profissionalismo e evitarem a prática de atos ilícitos contra os consumidores, teriam que contratar funcionários especializados e treinados na fiscalização dos próprios atos da empresa”.

“Um banco, por ilustração, não levaria para protesto títulos ilegais, ou não receberia para negócios títulos sem causa, se tivesse um corpo de funcionários aptos à análise de todos estes processos internos”.

Mas contratar funcionário gera custo. E a política econômica atual é minimizar os custos e maximizar os lucros. “Há uma decisão financeira em muitas empresas neste sentido, qual seja, não gastar com funcionário, mesmo sabendo-se que isto levará a prática de muitos atos ilícitos contra consumidores. O que se economiza com a contratação de funcionários e gastos em análise da própria atuação empresarial gera um valor superior ao que se paga como indenização por danos morais”.

Diante disso, vale a pena continuar, sob o ponto de vista financeiro, a manter a prática de atuar em massa, sem cautelas, na cobrança de possíveis dívidas, mesmo pagando danos morais?

“As condenações, em regra, soem ser baixas, pois os magistrados aceitam argumentos do tipo enriquecimento ilícito e indústria do dano moral.

Agir ilicitamente é lucrativo!

E é exatamente por isso que o efeito pedagógico não funciona. Só funcionará quando, nas planilhas financeiras das empresas, o resultado final gerar prejuízo. Aí sim o efeito pedagógico será forte. A linguagem do dinheiro fala mais alto. Por esses motivos, faz-se necessário, como política judiciária, aumentar os valores das condenações em danos morais”, finaliza Franklin.