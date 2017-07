DE TRIVELA:- Nas costas

Cristiano Ronaldo deve ser eleito mais uma vez o melhor jogador da temporada pela FIFA no começo de 2018. Merecidamente.

Alguns diriam que é porque o moço um tanto vaidoso joga no Real Madrid e que qualquer um jogaria lá. Não é bem por aí amigos.

O cara tem uma qualidade incomparável e muito embora Messi para mim seja melhor, finalizar como Cristiano Ronaldo só Ronaldo, Romário e outros poucos que vi jogar.

Com todo o respeito aos irmãos lusitanos, o que não ajuda o Ronaldo deles é a seleção de Portugal. Estou dizendo que é uma seleção ruim? Seria injusto com os atuais campeões da Europa. Mas os companheiros do Cris deveriam ser mais bem escolhidos.

O percentual de importância da camisa 7 do Real para a seleção de seu país é comparável à água para o nosso planeta. Ou seja, sem o bonitão, a seleção lusa não existiria. Ah, mas sozinho ninguém ganhou nada. Uns jogam sozinhos e ganham. Mas tem dias que não rola.

A eliminação de Portugal contra o Chile nas semis da Copa das Confederação na Rússia deixou esse fato ainda mais evidente. Os portugas não acertaram uma…

Ao longo dos tempos tivemos alguns exemplos semelhantes com outras equipes.

Maradona nem precisava fazer gol com a mão de Deus em 1986 no México para levar a Argentina ao seu segundo título mundial. O repertório de dribles e golaços foi tão grande que Don Diego até debochava de seus adversários. E levou o seu time nas costas.

Posteriormente e dessa vez em nosso favor, o baixinho Romário foi responsável por trazer o Brasil ao patamar de onde nunca deveria ter saído nos EUA em 1994.

O hoje senador capa da gaita enfileirou zagueiros e seus gols foram primordiais para que nossa seleção trouxesse o tetra para casa.

Com certeza existem vários jogadores em várias equipes que vivem situações semelhantes à do melhor jogador da atualidade.

O fato é que esses caras devem sofrer um bocado com isso.

Imagine só você se matar em campo e seus companheiros pernas de pau não ajudarem?

Obviamente que o amor ao país e à camisola como dizem em Portugal superam tudo isso.

Mas que dá pra ficar fulo da vida.

Isso dá…

Jefferson Camargo é colaborador deste Diário e fã dos craques sem desprezar os carregadores de piano