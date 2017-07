Faleceu neste domingo (02), as 6h, aos 86 anos, a Sr. Agda Comar Senra. Viúva de Edgar Senra, ela deixa as filhas Ângela Senra Comar e Alexandra Senra Comar, os netos Edgard, Fernanda e Maria Paula e a bisneta: Maria Eduarda. Nascida aos 16 de julho de 1930 pertence a tradicional família Comar, pioneiros em Votuporanga no ramo agropecuário.

Agda Senra Comar esta sendo velada neste domingo no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultada hoje as 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.