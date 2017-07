Fundo Social lança projeto Cabide Solidário

Nestes últimos dois meses, a iniciativa lançada oficialmente na sexta recebeu expressiva doação de roupas, calçados e abrigos

Na última sexta-feira (30/06), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e primeira-dama, Mônica Pesciotto de Carvalho, acompanhada do prefeito João Dado lançou oficialmente o projeto Cabide Solidário, reunindo diversas autoridades, entre elas secretários municipais e vereadores.

Nestes últimos dois meses, o projeto recebeu expressiva doação de roupas, calçados e abrigos de diversas empresas e instituições da cidade como Elektro, Senac e Núcleo Acadêmico de Direito da Unifev, além de cobertores, saídas de maternidade e outras peças destinadas pelo FUSSESP – Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. O Fundo Social continua recebendo doações de qualquer pessoa ou empresa interessadas em colaborar com o projeto.

Cidadãos que precisarem se beneficiar do Cabide Solidário para retirada de peças, devem realizar cadastro no Fundo Social. O atendimento à população é realizado das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, no prédio da Prefeitura de Votuporanga, que fica na Rua Pará, 3227. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.