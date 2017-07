Gustavo Bombonato lança o seu 1º disco

Show de lançamento será no Centro de Convenções; álbum do músico votuporanguense está inscrito no Grammy 2017 em duas categorias.

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

O multi-instrumentista Gustavo Bombonato lança no próximo dia 14 de julho, seu primeiro álbum de música instrumental, intitulado “Novos Horizontes Apontam”. O pianista conta com nomes de peso, como Fernando Corrêa, guitarrista da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, Esdra Neném Ferreira, baterista que já trabalhou com Chico Buarque, e o trompetista André Lagoin, conterrâneo de Gustavo.

A solenidade de lançamento oficial será no dia 14 de julho, às 20h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Os convites custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no Alpendre Ateliê, 775, Gráfica Digital e Morada da Pizza.

No show, Bombonato estará acompanhado de dois músicos que participaram no disco: o contrabaixista Alberto Luccas e o baterista Realcino Lima Filho (conhecido como Nenê), que já tocou com Milton Nascimento, Elis Regina, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Richard Galliano e outros. “Inclusive, o considero padrinho do disco: ele teceu comentário sobre meu trabalho, que pode ser visto na contracapa do álbum”.

Falando em capa e contracapa, o layout de “Novos Horizontes Apontam” é uma atração à parte. A ilustração é assinada pelo grafiteiro e artista visual votuporanguense, Edgard Andreatta, que desenhou o encarte com retratos de Gustavo e dos demais músicos que participam do disco. O designer gráfico Giulliano Paraventi (Lagartola – Agência de Publicidade) concluiu com maestria o projeto de editoração, que esbanja requinte e bom gosto.

Início na música

Em recente visita ao Diário, o multi-instrumentista contou detalhes sobre a produção do seu mais recente trabalho e lembrou sua trajetória musical. “Comecei estudar música aos nove anos e, desde então, me envolvi em muitos eventos e projetos musicais na região”, recorda.

Aos 18 anos, Gustavo ingressou no Conservatório Dramático Dr. Carlos de Campos, na cidade de Tatuí-SP, para cursar “MPB Jazz e Piano”, onde teve o privilégio de conhecer e aprender com músicos renomados, entre eles o pianista André Marques (Trio Curupira e pianista da lenda Hermeto Pascoal).

Desde então, Gustavo buscou especialização musical constantemente: fez cursos com Cláudio Leal Ferreira, Írio Júnior (Nenê Trio), entre outros.

Em 2009, quando concluiu o curso “MPB/Jazz” avançado, recebeu o troféu de melhor aluno do pianista Fabio Torres (Rosa Passos e Trio Corrente). Também ganhou o 3º lugar no Festival Certame da Canção, com a música “Valsa ao Luar”. Nessa ocasião, teve o privilégio de tocar acompanhado por João Maurício Galindo, atual maestro da renomada Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Mas Gustavo não ficou limitado ao Brasil. O músico atravessou o litoral europeu como pianista da Companhia Espanhola Marítima de Cruzeiros Pullmantur, além de se apresentar em outros Transatlânticos como o Navio Finlandês Amorella (Companhia Viking Line).

De volta ao Brasil, Gustavo passou a compor para “Novos Horizontes Apontam”, que nasceu em 2016 e conta com a participação de grandes músicos, conforme citado acima. Além de Nenê e Alberto, destaque para Lincoln Cheib, Fernando Corrêa, Enéas Xavier, Diego Garbin; Sérgio Frigério; Esdra “Neném” Ferreira; Rodrigo “Digão” Braz; Raphael Ferreira e André Lagoin.

Além de tocar, o artista compõe e atualmente possui aproximadamente 100 composições, entre faixas instrumentais e letras de canções.

Próximo passo

Gustavo não para! Paralelo a “Novos Horizontes Apontam”, o artista já está preparando seu primeiro álbum de canções, intitulado “Um Respiro”. O novo disco, programado para ser lançado ainda este ano, conta com a participação de Edu Ribeiro, Adriana Cavalcanti, Cuca Teixeira, Sandro Haick, Manu Cavalaro, Filó Machado, Nino Nascimento, Tatiana Parra, Thiago Espírito Santo, Raphael Ferreira e Gabriel Grossi.

Grammy 2017

“Novos Horizontes Apontam” está inscrito no Grammy 2017 – maior e mais prestigioso prêmio da indústria musical – nas categorias de Melhor Álbum Instrumental e Design Gráfico. O resultado saiu no final deste mês.

Ouça

O álbum é distribuído pela Tratore, a maior distribuidora da América Latina, nos formatos físico e digital. No mercado digital, o álbum está disponível nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e no site da própria Tratore (www.tratore.com.br).

Interessados podem acompanhar o trabalho dele no site www.gustavobombonato.com.br.

Fotos: Divulgação