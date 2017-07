Um homem de 70 anos morreu carbonizado na tarde deste domingo (2) em Cardoso.

Ele se encontrava em sua casa quando ela se incendiou. Viaturas do Corpo de Bombeiros de Votuporanga estiveram no local para controlar o fogo que destruiu o pequeno imóvel e acabaram por encontrar o corpo do idoso entre os destroços. As causas serão apuradas pela Policia Cientifica. (Foto Votunews)