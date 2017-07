Motociclistas morrem em batida contra caminhão

Santa Fé do Sul:- Dois motociclistas morreram na tarde deste domingo (2) em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, no trecho de Santa Fé do Sul (SP). As vítimas são dois jovens, um de 18 e outro de 22 anos, que estavam um em cada moto.

A Polícia Rodoviária Estadual de Jales (SP) atendeu a ocorrência e afirma que as vítimas seguiam no sentido de Santa Fé do Sul para Jales, quanto bateram na traseira de um caminhão. A equipe da perícia da polícia esteve no local. A polícia vai investigar as causas do acidente.