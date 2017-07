O maior sonho

Por João Fidélis de Campos Filho:-

Esta espécie de revolução advinda com o acesso à internet trouxe a reboque uma nova maneira de enxergar a condição humana neste hipergigantesco universo. A facilidade com que se obtêm respostas, mesmo que não necessariamente verdadeiras, a muitas curiosidades que acorrem à mente do homem, tornou as escolhas bem mais importantes agora do que em décadas passadas. Cada vez mais as pessoas se conscientizam da preciosidade do existir, da valorização do tempo, da perspectiva da exiguidade existencial e dessa forma tentam transformar seu foco existencial de modo mais coerente.

Hoje milhares de janelas se abrem ao olhar do homem, pois a tecnologia possibilita este trânsito. E os entes, (segundo o conceito hideggerriano), as milhares de coisas que fazem parte da realidade dos seres viventes, se apresentam e tomam forma, através do pensamento de cada um. Abundam as fórmulas do bem viver, as receitas comportamentais, os ícones, as tatuagens que distinguem cada ser dos demais e, pipocam sob o óleo ardente dos interesses de dominação econômica, as mitologias extradimensionais que prometem a felicidade eterna.

A realidade audiovisual, ocupa o espaço antes reservado ao ócio e ao pensar paulatinamente, porque a urgência da próxima informação, do próximo objeto do desejo, transforma o dia a dia numa corrida frenética sem fim. O perigo reside nesta ansiedade de viver mais e mais, no stress que acompanha as milhares de informações e a luta por uma inalcançável realização interna.

Os problemas do mundo recebem, neste mundo superinformado, uma atenção exagerada, fato que superestima o negativismo, a sensação de impotência e disseminam uma espécie de paranoia coletiva de insegurança.

Sem dúvida nossos filhos estão herdando um mundo com muitas vantagens evolutivas. Os homo sapiens de nossa era tem muito mais armas para lutar contra as doenças. Conseguem se deslocar com mais facilidade e recebem informações úteis quanto aos perigos dos vícios e das armadilhas dos prazeres errantes. A interação mais frequente traz às pessoas pelo menos a opção de pecar mais consciente: poucos são os que infringem as leis da ética e da boa convivência plenamente desavisados.

Claro que o saber maior, este acumulo de ideias, das mais importantes questões que mapeiam a verdade, permanece insondável à maioria, pois esta muitas vezes não tem os caminhos que conduzem a este saber ou mesmo não tem interesse algum em alcança-lo. Isto torna a humanidade palco de ampla desigualdade, tanto no que se refere à intelectualidade, quanto à hábitos e costumes. Mas, mesmo assim a democratização do conhecimento, que surgiu fortemente com a tecnologia da informação, trouxe muitos avanços na diminuição das diferenças sociais.

São desconhecidas ainda as grandes forças deste sistema cósmico em que estamos inseridos. 300 mil anos depois de nos sobressairmos vantajosamente, sobrevivendo a milhares de sobressaltos continuamos transmitindo nosso código genético. Contudo se estas forças têm algum propósito inteligente nosso sonho continua sendo uma vida em plena paz espiritual. Nunca é tarde para sonhar.

João Fidélis de Campos Filho

É cirurgião-dentista

jofideligmail.com