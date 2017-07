O rei dos cozinheiros

Juarez Duarte Paes Jr:-

Nome: Marie Antoine Carême – Chef Antonin Carême;

Nascido em : 08 de junho de 1783 (Paris-Fr.);

Falecido em : 12 de janeiro de 1833;

Principal legado : Simplificação e codificação do estilo de culinária chamado haute cuisine, ou alta gastronomia francesa – influenciou diretamente a gastronomia mundial contemporânea;

Consequências do seu legado : O papel do Chef nos Banquetes – surpreender na apresentação, criatividade, tornar o evento em um show de elegância, bom gosto e gastronomia refinada, digna de um rei; aplicação dos seus conhecimentos em arquitetura, escultura, pintura, física e química na culinária; Sistematização e organizou a cozinha, criação de molhos que servem de base até hoje; codificou com nomenclatura universal a gastronomia; Levou a cozinha francesa para o resto da Europa e até onde consegui atingir; Desenhou e criou os uniformes, não muito diferentes do que usamos atualmente; Notabilizou a figura do Chef trazendo prestígio e status de celebridade a função.

Alcunhas : “o Chef dos Reis” e o “Rei dos Chefs”;

Particularidade I : Foi o primeiro cozinheiro da história a se tornar uma celebridade;

Particularidade II : Contratado pelo seu peso em ouro, ou seja, hoje ainda seria o mais bem pago do mundo, até mesmo que os esportistas mais valorizados do tênis, automobilismo, futebol, basquete, futebol americano e baseball;

História de vida : Oriundo de família humilde, era o 16º de 25 filhos, sem condições para sustentar tanta gente, seu pai o mandou a luta, não se sabe ao certo, ente os 8 e 10 anos de idade. Na rua e sem ter para onde ir terminou acolhido por um velho cozinheiro que o deixou trabalhar como ajudante, já no mesmo dia que tinha sido expulso de casa. Trabalhou a troca de comida e cama. Nas horas de folga passou a frequentar a biblioteca nacional de Paris e lá, entre outros temas, começou a se aprofundar nos conhecimentos e técnicas da arte de confeitar e a partir disso não demorou a abrir sua própria confeitaria, em 1804. Autodidata estudou culinária antiga e a gastronomia de forma ampla passando por todas as cozinhas estrangeiras, ainda encontrou tempo para se dedicar por um tempo a arquitetura, o que utilizou em prol da sua profissão. Com 26 anos faz uma releitura de suas anotações e lança seu primeiro livro “Le patissier Royal parisien”;

Cronologia do sucesso : Aos 13 anos ingressa como aprendiz do confeiteiro Sylvain Bailly numa das melhores casas de Paris, frequentada pela burguesia e seus abastados membros ávidos para desfrutar tudo o de melhor que a vida poderia lhes oferecer no “Pós-Terror”, que se deslumbram com os formatos arquitetônicos das tortas criadas por Carême. Aliados a novos cremes e pastas de amêndoas, seus confeitos em estilo barroco o leva ao topo da glória.

Tal fama o leva a ser convidado a colocar sua criatividade a serviço da cozinha do Hotel de Galliffet, no bairro de Saint-Germain, onde Charles-Maurice de Talleyrand (Diplomata e o mais influente membro da burguesia na época) era assíduo frequentador e tinha mesa cativa.

Assume a função de Chef du cuisine , aperfeiçoa o “serviço à francesa” daquele tradicional buffet. Talleyrand, que apreciava as tradições do Antigo Regime, tinha como questão de honra resistir à concorrência do “serviço à russa”, nasce daí uma imensa cumplicidade e o nobre diplomata estimula Carême a criar receitas refinadas à base de legumes e de produtos sazonais.

Abre a sua confeitaria na rua de la Paix e na sequência Talleyrand o convida para dirigir as cozinhas do seu castelo em Valençay e passa a ser o primeiro a ostentar o título de Chef.

Nem a derrocado do Império diminui sua fama e prestígio, Carême inaugura uma nova fase onde passa a ser assediado por todos nos mais diversos lugares, o que o leva a ser tornar o primeiro grande Chef itinerante da história da gastronomia: da corte do czar Alexandre II, passando pelo príncipe regente inglês, o futuro rei George IV, passando por Viena para servir ao imperador da Áustria, Francisco I, chegando para comandar as cozinhas do banqueiro Rothschild, no castelo de Ferrières por um longo período.

Criações mais conhecidas: Os nougats (preparos com nozes, amêndoas e outros oleaginosos), os merengues, os croquants, os molhos aveludados, cascatas de camarões, texturas a partir do açúcar (caldas, pastas, cremes), marzipã, massa folhada, o vol-au-vent (massa oca para ser incrementada com recheios salgados ou doces) e, principalmente, as incríveis esculturas de açúcar.

