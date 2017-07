Ron Dennis vende últimas ações e dá adeus à McLaren

A história de quase 40 anos entre Ron Dennis e a McLaren ganhou um ponto final nesta sexta-feira. Fora do comando da equipe desde o final do ano passado, o inglês vendeu as últimas ações que tinha no grupo. A recém-criada holding McLaren Group foi quem adquiriu as ações que eram de Dennis na McLaren Technology Group e McLaren Automotive, duas das empresas sob o guarda-chuvas do grupo.

Além de vender parte das ações, Dennis também entregou sua participação na diretoria de ambas. Segundo a empresa, a Bahrain Mumtakalat e a TAG irão continuar sendo as acionistas majoritárias da McLaren. Mohammed bin Essa Al Khalifa será o presidente-executivo do Grupo McLaren. A rede de TV britânica “Sky Sports” noticiou que o valor da negociação gira em torno £ 275 milhões (aproximadamente R$ 1,8 bilhão).