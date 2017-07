Três morrem baleados em madrugada violenta de Araçatuba

Três jovens foram mortos após serem baleados na madrugada de sábado (1º) para domingo (2), em Araçatuba. Em todos os casos, os disparos foram executados por pessoas que chegaram ao local dos crimes em motocicletas.

A primeira vítima teria sido atingida por volta da meia-noite, na rua Izamar, entre os bairros Rosele e São Sebastião. O jovem baleado foi identificado como o vendedor Lucas dos Santos Galera, 22 anos, morador de casa também situada na rua onde ocorreu o crime.

MOTOCICLETAS

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava na área da residência onde morava quando duas motocicletas se aproximaram do local, com três ocupantes. Um veículo seria vermelho e o outro preto. Os três indivíduos estavam todos vestidos de roupa preta e com rostos tampados.

Quando os homens desceram, dois deles atiraram contra a vítima, que tentou fugir, passando pelo interior da casa, seguindo para a rua e entrando em um imóvel vizinho, onde caiu na garagem. Os atiradores fugiram do local, seguindo um rumo ignorado pela polícia. A vítima foi resgatada e encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba, onde veio falecer.

ATLÂNTICO

As duas outras vítimas foram atingidas juntas, enquanto estavam na rua José Trevisan Bacelar, no Residencial Jardim Atlântico, por volta da 0h10. Os rapazes foram identificados como João Vitor Borges da Silva, 19 anos, que morava em casa localizada na via onde foi morto, e Lucas Raimundo Luiz Antônio, 18 anos, que vivia no Jardim Atlântico 2, conforme o boletim de ocorrência. Ambos eram autônomos.

Os policiais foram acionados para ir até o local por uma denúncia de que a rua havia sido palco de disparos de arma de fogo. Quando a equipe chegou, o corpo de Antônio, já morto, estava estendido na calçada.

A outra vítima chegou a ser levada por populares até a Santa Casa de Araçatuba, porém não resistiu. Os policiais verificaram que os dois rapazes foram alvejados por armas de fogo, sem saber o motivo.

Testemunhas informaram que o autor dos tiros teria chegado até o local sobre uma motocicleta vermelha e estaria acompanhado por outra motocicleta. No local, a perícia encontrou capsulas dos calibres 45 e 9 milímetros. (Rafaela Tavares – F.R. Araçatuba)