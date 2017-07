Votuporanga registra apenas 15 casos de dengue em 2017

MAÍRA PETRUZ:-

Votuporanga obteve, em 2017, uma queda significativa no número de casos positivos de dengue. Ao todo, desde o início do ano até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 464 notificações, destas, apenas 15 foram confirmadas.

Além disso, esse ano o município registrou um caso de zika e outro de chikungunya. Já referente à febre amarela, não houveram notificações.

Embora seja baixo o número de pessoas que tiveram quaisquer umas das doenças transmitidas pelo Aedes neste ano, a população deve estar atenta aos possíveis criadouros do mosquito.

A secretaria, por intermédio do Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), continua colocando em prática estratégias de trabalho no controle ao Aedes Aegypti em Votuporanga. Dentre elas, estão as visitas dos agentes de endemias e de saúde nas casas, como também, arrastões, bloqueios, pulverizações, eliminação de criadouros, orientações aos moradores e trabalho de educação em saúde nas escolas, indústrias, clubes de serviços, igrejas, entre outros.

Prova da eficiência dessas ações é o resultado obtido recentemente por meio do mutirão “Todos Contra o Aedes”, realizado quinzenalmente aos sábados, entre os meses de janeiro e abril. Foram visitados 18.476 mil imóveis, como casas, estabelecimentos e terrenos baldios, contemplando a maior parte dos bairros do município. A iniciativa do mutirão é do governo do Estado com a parceria da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O Mutirão mobilizou também servidores das Secretarias de Assistência Social; Trânsito, Transporte e Segurança; Cidade; Educação; Obras e Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental).