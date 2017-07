CAV consegue um empate em Penapólis

Na tarde de sábado (1), o Votuporanguense foi a Penápolis jogar contra a equipe do Penapolense e a partida terminou empatada em 3 a 3. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão. Os gols do Pantera saíram dos pés do João e Brenner (2). Com o resultado, o Cav subiu para a sexta colocação com onze pontos ganhos e agora está a dois pontos do G-4. O próximo jogo da Alvinegra é diante o Olímpia, dia 5 de Julho, quarta feira, às 15h, na Arena Plínio Marin com entrada gratuita.