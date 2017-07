As categorias de base Sub-11 e Sub-13 do Votuporanguense jogaram contra o Batatais na manhã de domingo (2), na Arena Plínio Marin. O Sub-11 do Cav perdeu de 4 a 0 e o Sub-13 perdeu de 4 a 2.

O próximo desafio dos garotos da Alvinegra é diante o Botafogo/SP, dia 30 de Julho, a partir das 9 horas, no estádio CT Santa Iria, em Ribeirão Preto.