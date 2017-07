Feijuca do Bem realizou ‘esquenta’ no domingo (2)

Um “esquenta” foi realizado no final de semana, no Baltazar Botequim. Ao som da banda “Os Partideiros”, o público entrou no clima da festa com feijoada e música de qualidade.

O “esquenta” teve início às 12h, sem hora para acabar. O evento contou com a presença do provedor Luiz Fernando Góes Liévana; colaboradores do Hospital; equipe da Ops! Produções e Eventos e do produtor artístico Matheus Rodero.

A Feijuca do Bem será realizada no dia 22, no Centro de Eventos – Ilha do Pescador. A festa está movimentando toda a região, com a qualidade das promoções da Santa Casa. Serão oito horas de muita música, de todos os ritmos, com as atrações: Sambô; DJs Betinho, Ju Balbi e Lukinha; Seu Moço e Reinaldinho (Terra Samba).

Durante todo o evento, o público poderá desfrutar de feijoada de qualidade, além de open bar de Brahma Extra, refrigerante, água e caipirinha. “Estamos nos dedicando de maneira integral para a melhor festa beneficente do ano. Nosso objetivo é realizar um evento à altura de Votuporanga e região que tanto colabora com a Santa Casa. A Feijuca surgiu com este propósito: levantar recursos para os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), com muita gratidão pelo apoio da comunidade”, destacou.

Os convites do primeiro lote são vendidos a R$150, divididos em três vezes no cartão. Os pontos de comercialização são: Administração do Hospital, O Porão, Guichê Web (loja física na Praça São Bento e site) e Casa do Espeto. Mais informações no telefone 3405-9139.