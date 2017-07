Festa Junina em Valentim reúne milhares na Praça

Famílias e turistas lotaram a Praça Central de Valentim Gentil; tradicional Festa Junina não era realizada há anos no Município

Evento contou com a distribuição de guloseimas, terço cantado, baile forró e outras atrações, com entrada gratuita.

A Prefeitura de Valentim Gentil promoveu, na noite da última sexta-feira, 30/06, na praça central da cidade, a tradicional Festa Junina do Município, totalmente gratuita.

O evento, cujo objetivo foi valorizar as tradições culturais e religiosas do município e promover a interação entre a comunidade, não era realizado há anos e contou com a presença de milhares de pessoas, principalmente famílias e turistas.

A festa teve início com o terço cantado, em homenagem aos santos juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro). Em seguida, conforme determina a tradição, um grandioso show pirotécnico coloriu o céu de Valentim Gentil por alguns minutos.

A população ainda pôde se deliciar com uma série de guloseimas, como pipoca, amendoim, biscoito, chocolate quente, quentão e doces típicos, que foram servidos gratuitamente nas barracas instaladas no local, com grande colaboração dos servidores públicos municipais.

Para coroar a noite, todas as famílias presentes puderam se divertir e dançar ao som de um animado baile forró com a Banda Colorados.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, como o prefeito Adilson Segura, o vice Manezinho e vereadores. Também esteve presente o ex-vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter Benedito Pereira, assessor do deputado estadual Carlão Pignatari, representando o parlamentar.

A festa junina popular faz parte do calendário cultural de Valentim Gentil. O evento também é encarado pela administração municipal como uma oportunidade para fomentar o turismo e a economia local.