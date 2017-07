Rogério Ceni é demitido do São Paulo

Ídolo do clube tricolor não resistiu aos péssimos resultados e a entrada do time na zona de rebaixamento

O São Paulo comunicou na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Rogério Ceni. Em nota publicada no site oficial, o clube exaltou a história do comandante como ídolo do São Paulo. Ele deixa o Tricolor na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e com uma grave crise de bastidores seis meses após ser anunciado. A torcida já pedia sua saída, mas a situação era sempre relevada por seus status dentro do São Paulo.

Pela equipe tricolor, Ceni fez 34 jogos oficiais como treinador. Foram 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas (aproveitamento de 52%).

Ele foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, na semifinal, da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e da Copa Sul-Americana pelo modesto Defensa y Justicia-ARG.

Veja o comunicado oficial:

“O São Paulo FC comunica que Rogério Ceni deixa o comando técnico de sua equipe principal. Em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história. “O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogerio Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados”, disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva”