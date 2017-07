“Saúde que dá Prêmio” da Santa Casa faz novos ganhadores

Moradores do bairro Patrimônio Novo foram contemplados com notebook e duas bicicletas da campanha da Santa Casa.

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, fez novos ganhadores em junho. Os moradores da Rua Espírito Santo – bairro Patrimônio Novo – foram contemplados com notebook e duas bicicletas, entregues com a presença da equipe da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente (Saev Ambiental) e TV Unifev.

Rosa Domingos Faceto recebeu da promoção o equipamento eletrônico. “Ajudamos o Hospital desde o começo da ação. A Santa Casa é muito boa, meu marido sempre foi bem atendido e este tratamento com paciente nos motivou a colaborar”, disse a aposentada.

Ela contou que não tem notebook. “Minhas netinhas Thamyris Faceto Leandro, de 11 anos, e Isadora Vilela Faceto, de 10 anos, estão muito animadas para usar”, complementou.

O comerciante Silvio Ferrari ganhou uma bicicleta. “Estou muito contente, o intuito meu de aderir à campanha não foi a premiação, mas ajudar a Santa Casa, uma causa justa. Colaboro desde o início, pelo bom atendimento aos pacientes de Votuporanga e região”, afirmou.

O presidente da Câmara, Osmair Ferrari, foi contemplado com outra bicicleta. “Sabemos da importância do Hospital para a cidade. Peço que a população colabore com a Instituição, para melhorar ainda mais a assistência à saúde, referência estadual e nacional”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “O prêmio que esses contribuintes receberam é pouco perto de nosso agradecimento pela doação que fazem. É um gesto humano e solidário em prol da melhoria dos atendimentos do SUS – Sistema Único de Saúde, agradeço em nome de todo o Hospital a todos que participam”, destacou.

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados da campanha “Saúde que dá Prêmio” todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.

Sorteio

O sorteio dos ganhadores do mês foi realizado com a coordenadora da Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC), Renée Costa Amorim. Em comemoração ao Dia Internacional de Diabético, celebrado no dia 27, Renée falou sobre o recrutamento de crianças e adolescentes, na faixa de 10 a 17 anos, que possuem diabetes tipo 2 para estudo. “Diabetes é uma doença silenciosa, que está relacionada à obesidade, sedentarismo e hereditariedade. A UNIPEC funciona desde 2008 e temos este trabalho de multicentro internacional. Os interessados em participar da pesquisa podem nos procurar, estaremos à disposição”, afirmou.

Ela ressaltou a importância de colaborar com a promoção “Saúde que dá Prêmio”. “A Santa Casa é da cidade, é o único hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS). É uma Instituição séria, responsável com várias especialidades médicas e que precisa da população. Se a sociedade não contribuir, não conseguiremos trabalhar com melhor qualidade. Pedimos para aqueles que ainda não aderiram, que entre em contato com a Santa Casa e façam sua doação. Para quem já ajuda, que aumente sua quantia, que fará a diferença para nós”, finalizou.