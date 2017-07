Segundo o Corpo de Bombeiros, problemas em um gerador foram o motivo

Uma usina sucroalcooleira localizada em Promissão foi atingida por incêndio no final da tarde de sábado (1°). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, o fogo começou às 17h50 na unidade produtiva Madhu, pertencente ao grupo Renuka do Brasil.

Embora a planta estivesse em atividades, ninguém se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido ocasionado por um problema em um gerador.