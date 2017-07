Abscesso dentário pode causar problema cerebral

Infecção no dente sem o devido tratamento pode causar sinusite, dores nos ossos e até um abscesso cerebral

Um abscesso dentário é o acúmulo de pus no dente ou na gengiva por conta de alguma infecção bacteriana. Embora não seja um problema bucal tão grave, se for negligenciado ou não tiver o devido tratamento, pode ter desdobramentos mais sérios, como febre, vômito, diarreias e até, em casos mais raros, se transformar em um abscesso cerebral.

Apesar de um pouco assustador, esse é um mal relativamente fácil de se evitar. Ele está normalmente associado a uma higiene bucal fraca ou a uma dieta muito rica em açúcar. Quando esses dois fatores acontecem juntos então, as chances de infecção aumentam.

Se o problema for diagnosticado logo no início, será feita uma incisão, a drenagem do abscesso para retirar o pus e higienização da região. Porém, em casos mais avançados, um tratamento de canal pode ser recomendado ou até e extração do dente. É importante que o profissional fique atento para que essa infecção não se espalhe por outras partes da boca ou da cabeça.

Porém, quando o abscesso permanece na cavidade bucal por muito tempo sem o devido tratamento, é possível que ele acabe causando outros problemas, como uma sinusite – infecção das cavidades atrás das maçãs do rosto que estão cheias de ar, que causa dor facial, nariz entupido e febre.

Outro desdobramento de um abscesso não tratado pode ser a Osteomielite, que ocorre quando a infecção do dente se espalha pela corrente sanguínea e ataca um osso de qualquer parte do corpo. Essa doença vai se apresentar com vômitos, náuseas, febre e dores na região afetada. Mas para isso, a infecção tem que ser negligenciada por muito tempo.

Ainda mais raro é um abscesso dentário virar um abscesso cerebral, que pode ser originado pela propagação de uma infecção mal tratada em qualquer parte do crânio, inclusive no dente. Os sintomas dessa doença são dores de cabeça, confusão mental, febre, convulsões e fraqueza.