Basta, os tempos mudaram!

Por Matheus Camargo

Com os entraves acontecidos na última semana chegamos à triste conclusão de que as políticas oriundas da velha escola de nosso país deixam o povo mais uma vez desnorteado, configurando em nossas casas o velho sentimento de que a nação não tem mais jeito. Após tais desajustes que deveriam desanimar nosso povo, eu gostaria de ressaltar um antigo dito popular que nos remete à maneira de nosso povo agir, o famoso “jeitinho brasileiro”, mas dessa vez sem soar com um tom de aproveitamento ou malandragem gostaria de dizer que sim, nós daremos um jeitinho e nos negamos a entregar nosso país calado, nos negamos a aceitar o desaforo que a os nossos “REPRESENTANTES” nos apresentam através de palavras ou decisões que são voltados para si próprios, nos negamos a aceitar a impunidade e os desafetos causados por momentos turbulentos que colocam nosso povo contra si, nos negamos a aceitar políticos que transformam nosso povo em marionetes, nos negamos a aceitar que vejam a vida e morte alheia como peças em seus tabuleiros as quais estão dispostos a “sacrificar”, CHEGA! Nós somos brasileiros e não desistimos nunca! Cansamos de pessoas que utilizam o nós como extensão do eu, ao invés do eu como extensão de nós, cansamos dos aparelhos legais que nos findam a uma crise financeira enquanto os ditos representantes enriquecem. Bem vindo meus amigos à escravidão moderna, onde os “lideres” de nosso país encontraram uma máquina incessante de dinheiro chamada Estado, onde os “lideres” de nosso país ditam que devemos trabalhar mais e recebermos menos, enquanto trabalham menos e recebem mais, chegamos ao ponto senhores que a única alternativa é a luta, a luta da abertura de consciência de nosso povo, que deve saber que nós estamos sendo enganados. Apresento para vocês nossa maior arma, a arma que nos dará a vitória diante dessa guerra silenciosa, a guerra silenciosa que vem tirando a carne de nossos pratos, vem tirando a energia de nosso povo para lutar, nossa arma se chama VOTO e só com ele podemos mudar o futuro de nosso país. Cansamos e não aceitaremos tamanho desaforo, estamos vivendo um momento que nos remete a outros tempos difíceis em que nosso povo mostrou sua cara. Ergamos nossa bandeira e veremos estampar ORDEM E PROGRESSO enquanto cantamos nosso hino e daremos ênfase à frase: “Verás que o filho teu não foge a luta”, pois somos fortes e não descansaremos enquanto não tirarmos cada um de vocês. Só temos a agradecer, pois os vilões apareceram e chegou o tempo em que seremos Heróis, o gigante acordou e nada mais irá nos parar. Quanto as pedras no caminho, recolheremos todas e construiremos um verdadeiro castelo, e me desculpem senhores da verdade, mas depois de erguido nada poderá nos derrubar! Brasileiros e Brasileiras cada um de vocês possui um papel chave nessa luta, e juntos seremos mais fortes! Uma ótima semana a todos e um forte abraço!

Presidente do Rotaract Club de Votuporanga