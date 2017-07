Bebê baleado é assunto na imprensa mundial

O bebê baleado dentro da barriga da mãe na Favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi assunto na imprensa internacional. Sites britânicos como o “Daily Mail” e o “The Sun”, além do argentino “La gaceta”, destacaram a tragédia, que ocorreu na última sexta-feira e gerou comoção pelo Brasil.

O site do jornal “Daily Mail” destacou no título da sua matéria sobre o caso: “Bebê sobrevive depois de ser alvejado enquanto ainda estava no ÚTERO quando mulher grávida de nove meses é atingida por bala perdida no Brasil”. A matéria também esclarece, com destaque, que Claudineia os Santos Melo foi ferida durante um tiroteio e que o bebê ficou paraplégico devido ao disparo, que atingiu seu pulmão e causou danos na coluna vertebral.

O britânico “The Sun” classificou como ‘milagre’ o fato de o bebê ter sobrevivido. A reportagem também chama a atenção para a violência no Rio de Janeiro, com entrevista feita com o pai da criança. “Sabemos que sempre há risco morando em comunidade. Estamos morando lá há um ano e meio e fomos vítimas da violência pela primeira vez”.

Ontem o risco do bebê ficar paraplégico ainda existia, entretanto na manhã desta terça-feira os médicos já descartam essa hipótese e afirmam que ele não perdeu o movimento nas pernas. Apesar de estar lúcida e estável, a mãe dele, Claudineia ainda não tem previsão de alta médica. Ela está internada na Unidade de Pacientes Graves do Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias.

O jornal argentino “La Gaceta” também deu destaque ao assunto, informando que “a violência entre traficantes e a polícia deixou mais uma vítima”. A rede ‘Al Jazeera’ também abordou o caso, mas com enfoque diferente. Na reportagem publicada no site, o destaque ficou para o protesto realizado neste domingo, em Copacabana, por moradores de diferentes comunidades do Rio, contra a violência nas favelas. A reportagem destacou que a manifestação aconteceu dois dias depois de Claudineia e Arthur serem baleados e a mulher precisar passar por uma cesariana de emergência.