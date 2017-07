Bombeiros encontram corpo de homem que caiu de Jet Ski

Vítima estava desaparecida desde o dia do acidente, sábado (1º), em Guaraci.

Jet Ski em que estava a vítima no dia no acidente em represa de Guaraci (Foto: Julião Pitbull/Olímpia 24 horas)

Os bombeiros encontraram, na manhã desta terça-feira (4), o corpo do homem que desapareceu em uma represa, na zona rural de Guaraci (SP), no sábado (1º), depois de se envolver em um acidente com uma moto aquática.

A vítima estava desaparecida desde o sábado à tarde e as buscas foram iniciadas no mesmo dia do acidente e terminaram nesta terça-feira.

Segundo a polícia, o homem estava na garupa de um Jet, pilotado por um outro homem, quando em uma arrancada, os dois caíram na água. A vítima acabou se debatendo e foi para o fundo da represa, não retornando mais para a superfície.

Ainda segundo a polícia, o rapaz que pilotava o Jet estava fazendo um teste porque tinha a intenção de comprá-lo. A polícia apreendeu a moto e também o reboque. O caso será investigado.