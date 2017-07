Elektro realiza mudança na conta de energia

Desde o último dia 1º, as faturas de energia elétrica estarão de cara nova. Neste modelo, as informações da conta foram reorganizadas com o objetivo de evidenciar, ainda mais, a transparência e facilitar a demonstração da tributação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Agora, no campo de detalhamento da fatura, os valores de consumo passam a ser descritos por linha e não mais por coluna, como antes. Além disso, foram inseridas novas colunas que trarão informações como: CCI – Código de Classificação do Item, base de cálculo do imposto, alíquota, valor do imposto e o valor total do item, que corresponde à soma do valor do imposto e o custo do fornecimento de energia. Além dessas mudanças, a fatura de clientes ligados em alta tensão também teve o campo de “Débitos Anteriores” deslocado para a parte de baixo da conta.

A alteração foi realizada com o objetivo de atender à determinação da Portaria CAT/064/15, publicada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que estabelece um padrão para demonstração de imposto na fatura. Mas a Elektro já estendeu as mudanças para os clientes de Três Lagoas, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Selvilha, do Mato Grosso do Sul.

Tratam-se apenas de modernizações no layout da fatura. As mudanças não alteram o valor da conta de energia elétrica, apenas reorganizam e facilitam a disposição das informações apresentadas. “A Elektro cumpre à risca a legislação aplicável à emissão da Nota Fiscal e a Conta de Energia Elétrica. E essa é uma mudança benéfica para os clientes que, agora, podem visualizar com ainda mais clareza os impostos que pagam na conta”, explica Marcelo Fernandez, Gerente Executivo Comercial e de Planejamento Energético.