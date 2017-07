Escola Municipal de Artes recebe 15 novos violinos

Da Redação

A Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”recebeu, na última semana, 15 novos violinos do modelo ¾. Os instrumentos foram adquiridos pela Prefeitura de Votuporanga, por meio de processo de licitação, e têm dimensões físicas adequadas às necessidades dos alunos matriculados no módulo iniciante do “Projeto Sinfônico” da instituição, que atende a crianças com idade entre 8 e 12 anos.

De acordo com o diretor e professor da Escola Municipal de Artes, Mazinho Sartori, “por conta da faixa etária e do porte físico dos alunos do módulo iniciante, os instrumentos convencionais geralmente são grandes demais para eles. Já os novos violinos são menores e, portanto, mais apropriados para o uso das crianças”.

Os instrumentos serão utilizados a partir do próximo semestre letivo e, segundo Mazinho, chegam à Escola numa boa hora, já que o número de alunos da instituição teve um aumento considerável nos últimos meses: “Só no primeiro semestre recebemos mais de 30 novos estudantes. Diante dessa demanda, a aquisição dos violinos mostra que a municipalidade tem investido e acreditado na formação de novos artistas”, completou.