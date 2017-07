Homem é preso após esfaquear a esposa

Crime aconteceu no bairro Chácara Aviação; C.G.A.A. chegou a fugir, mas foi localizado e preso por violência doméstica e lesão corporal

MAÍRA PETRUZ

A Polícia Militar prendeu, na madrugada do último domingo, um homem, após denúncias de que ele teria esfaqueado a esposa durante uma discussão, em Votuporanga. A mulher foi ferida no braço e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo informações, o crime aconteceu na rua Augusto Sasso, no bairro Chácara Aviação e a ocorrência foi registrada por equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). O marido, identificado como C.G.A.A., teria fugido da residência após ter agredido a mulher com uma faca.

Efetuada a denúncia, foi dado início às buscas, e o homem foi rapidamente encontrado, preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde recebeu voz de prisão por violência doméstica e lesão corporal.

A mulher passou por atendimento e, posteriormente, foi liberada.

Votunews