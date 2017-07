Incêndio em apartamento comercial assusta moradores

Chamas atingiram vários computadores em sala e foram controladas em 30 minutos. Ninguém ficou ferido e o caso será investigado.

Fernandópolis:- Um incêndio que atingiu uma sala de um prédio comercial mobilizou os bombeiros na noite desta segunda-feira (3), no Centro de Fernandópolis (SP). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram pela sala, que fica no oitavo andar do prédio, onde funciona uma empresa de informática.

O fogo destruiu vários computadores e aparelhos eletrônicos. O prejuízo ainda será contabilizado.

Apenas o porteiro estava no prédio e ele acionou os bombeiros. Segundo a polícia, as chamas foram controladas em 30 minutos. A polícia vai investigar o caso.