Ponto de Vista por A. C. Camargo

Tanabi completa aniversário neste 4 de julho (Bandeira do Município elabora por Antonio Caprio)

Duas campanhas encetadas pela Rádio Clube FM desde o final da semana passada visam movimentar a comunidade na busca de soluções para problemas que a afetam no momento. Um deles refere-se à doação de sangue na unidade local de coleta do Hemocentro de Votuporanga, cujos estoques estão abaixo do necessário e o comparecimento de doadores têm sido preocupante. O alerta disparado pela emissora já começou a trazer resultados positivos, mas não ainda em número suficiente e necessário. Algumas instituições da cidade entenderam de pronto a importância desse apelo e já estão registrando presença no local de doação com seus dirigentes e funcionários.

Trânsito

Outro motivo de séria preocupação em Votuporanga refere-se ao aumento nos casos de acidentes de trânsito na cidade, principalmente envolvendo motocicletas. Há um número impressionante de casos, inclusive deixando vítimas fatais.

Causas

Na quase totalidade dos casos o motivo real está ligado diretamente à imprudência, o excesso de velocidade, à falta de respeito às normas básicas que regulam o trânsito. Ultrapassagens que fogem às regras elementares verificam-se com constância, além do desrespeito ao que sinalizam os semáforos. Os apressadinhos seguem em frente antes mesmo da abertura do sinal verde.

Conscientização

Detecta-se, em todos os acontecimentos que são verificados, que os condutores de motocicletas ou desconhecem as normais do trânsito ou simplesmente se comportam como “donos das ruas”, na base do “quem comanda sou eu”. Por isso mesmo a campanha desenvolvida pela emissora, sob inspiração de seu diretor Dirceu Camargo, comporta mensagens gravadas por autoridades do setor, que são transmitidas durante a sua programação.

Resultados

Campanhas dessa natureza costumam dar resultados, notadamente no primeiro caso, que tende a despertar a consciência dos cidadãos para a necessidade de doar sangue. Lembre-se de que hoje você é doador, amanhã poderá ser um dos necessitados. No segundo caso é um pouco mais complicado, mas deve ser desenvolvida. Caso não dê certo, a providência melhor será mesmo mandar imprimir maios número de talões de multas.

Melhor vigilância

Representantes de 30 municípios da região de Rio Preto enumeraram as principais reivindicações junto a Lei Orçamentária Anual (LOA) do governo do Estado em 2018. Na lista de prioridades, sobressaem-se os pedidos para o governador Geraldo Alckmin (PSDB) aumentar o efetivo da Polícia Civil, especialmente com nomeações de delegados e investigadores de polícia.

Coisa & Tal

De um a zero em um a zero a quarta força do futebol paulista vai deixando para trás seus mais diretos concorrentes. A diferença do Timão para o Grêmio agora é de sete pontos. O Palmeiras continua subindo na tabela, o Santos e a Ponte Preta empataram fora de casa e o São Paulo… Bem, o Tricolor continua descendo a ladeira e entrou na zona de rebaixamento. Sinal de alerta mais do que aceso.

Entre aspas

Perguntado se vai manter o mesmo pique de trabalho até o dia de sua saída da Procuradoria Geral, Rodrigo Janot respondeu:

– Enquanto houver bambu, lá vai flecha.

Hoje na história

NO DIA 4 DE JULHO DE 1776 os Estados Unidos proclamavam sua independência e os direitos do homem. Em 1898 Santos Dumont sobrevoava Paris a bordo do balão Brasil. Em 1948 morria o escritor Monteiro Lobato autor, entre outras obras, do Sítio do Picapau Amarelo. Em 1954 a Alemanha se sagrava campeã mundial de futebol, na Copa da Suíça. Em 1992 morria o músico e compositor argentino Astor Piazzolla. Em Votuporanga, em 1979, era criado o novo Brasão de Armas da cidade. Comemora-se hoje o Dia do Cooperativismo. Aniversaria a cidade de Tanabi.