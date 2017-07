Primeiríssima Infância: Fórum Municipal será realizado em agosto

Reunião do Comitê Municipal do Programa SP pela Primeiríssima Infância acertou detalhes do evento e também da 7ª Semana do Bebê

Da Redação

O Comitê Municipal do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância realizou na última semana, uma reunião que definiu os últimos detalhes para o 1º Fórum Municipal da Primeiríssima Infância, que será promovido no dia 28 de agosto, no campus da Unifev – Cidade Universitária, das 8h às 13 horas.

Participaram do encontro, profissionais das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Saúde; Santa Casa, Unifev e AME (Ambulatório Médico de Especialidades). O evento foi proposto pelo próprio prefeito João Dado, com o intuito de fomentar as estratégias que promovam a saúde integral e o pleno desenvolvimento infantil na primeiríssima infância.

O 1º Fórum Municipal da Primeiríssima Infância será uma forma de mobilizar prefeitos e articuladores dos 17 municípios que compõem o colegiado para debater ações que visam os direitos das crianças, que irão compor o Plano Plurianual (PPA) do município.

O evento contará com palestra sobre políticas públicas voltadas para a Primeiríssima Infância, com representante da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e apresentação do programa para os novos integrantes.

Além de Votuporanga, fazem parte do colegiado Álvares Florence, Parisi, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Macaubal, Sebastianópolis do Sul, Nhandeara, Floreal, Magda, General Salgado, Gastão Vidigal, Monções, Riolândia, Valentim Gentil e Pontes Gestal.

Semana do Bebê

Durante a reunião realizada pelo Comitê Municipal do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, também foi elaborado o plano de ação da 7ª Semana do Bebê, que será realizada de 12 a 18 de agosto. O evento é desenvolvido por meio de parcerias entre o Poder Executivo, através das Secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social; Santa Casa, Unifev, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância.

O intuito é promover e incentivar atividades alusivas ao período gestacional e à primeiríssima infância (0 a 3 anos). A programação é gratuita e toda população está convidada. A Semana do Bebê conta com uma programação diversificada de ações recreativas para pais e filhos, composta por oficinas, rodas de conversa, palestras, seminários, além de dicas e orientações relacionadas à saúde, educação e assistência social.

Sobre o Programa

Implantado em Votuporanga em 2009, o programa Primeiríssima Infância qualifica o atendimento e o cuidado de forma a favorecer o desenvolvimento da criança de zero a três anos. A primeira fase de implementação aconteceu em parceria com seis cidades do Estado de São Paulo (Botucatu, Itupeva, Penápolis, São Carlos, São José do Rio Pardo e Votuporanga).

Os resultados obtidos com o programa nestes municípios motivaram a reformulação e adesão da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em 2015, a iniciativa passou a ser Programa SP pela Primeiríssima Infância, transformando Votuporanga em referência de 16 municípios da macrorregião.

Em maio de 2014, o programa “Primeiríssima Infância” ganhou o Prêmio Alas-BID na categoria Best Innovation Award. Promovido pela Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Prêmio reconhece inovações e excelência em programas sociais que beneficiam crianças até seis anos na América Latina e Caribe.