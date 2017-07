RÁPIDAS DA POLÍCIA

Homem foge enquanto PM registra ocorrência

Um homem de 26 anos, que tinha acabado de ser preso em flagrante por furto, fugiu da delegacia enquanto os policiais faziam o boletim de ocorrência, no domingo (2), em Andradina. Segundo a polícia, o suspeito foi preso logo depois de furtar uma casa e estava em uma cela com outro preso e desparafusou a grade da janela do banheiro, que dá acesso à garagem da delegacia. O outro detento avisou aos policiais sobre a fuga. Em seguida, a equipe iniciou as buscas pelo homem. Minutos depois, os policiais o encontraram escondido embaixo da cama de um casal de idosos, em uma casa na vizinhança à delegacia. Além de furto qualificado, o homem responderá por resistência à prisão, fuga e dano ao patrimônio.

**

Menor é apreendido suspeito de estuprar menina

Um menor de 16 anos foi apreendido pela polícia suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. De acordo com a polícia, o caso aconteceu no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto, no domingo (2). Segundo o boletim de ocorrência, o estupro foi na casa da mãe da menina onde também mora o enteado de 16 anos. A mãe percebeu que havia algo de errado no quarto onde os dois menores dormiam, ao entrar viu a filha seminua na cama.

A menina contou à mãe que havia sido abusada sexualmente. A menor foi atendida na UPA da região norte, onde foi constatado o abuso. Ela foi encaminhada para o serviço de atendimento a vítimas de estupro no Hospital de Base.

O adolescente de 16 anos está à disposição da Vara da Infância e Juventude e deve ser ouvido pelo juiz, que irá decidir o que acontecerá com o menor. O caso será investigado pela delegacia da mulher.

**

Madrasta confessa que agrediu enteada de 2 anos

A funcionária pública de 37 anos suspeita de agredir a enteada, de 2, durante uma festa, em Goiânia, prestou depoimento ontem (3), na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo a delegada Tereza Daniela Magri, responsável pelo caso, ela confessou ter dado um tapa no rosto da criança durante uma discussão com o agora ex-marido, pai da menina, motivada por ciúmes. Em seguida, a madrasta foi liberada.

O crime aconteceu no último dia 24 de junho. O advogado da madrasta, Rogério Rodrigues de Paula acompanhou o procedimento. Ele alegou que sua cliente admitiu a agressão, mas que está com problemas psicológicos, que teriam motivado o golpe. O defensor salientou que vai trabalhar para que a madrasta seja inocentada por “extinção de culpabilidade” em decorrência de ter agido por conta dos remédios que estaria tomando. Conforme Rogério, após o episódio, o casal se separou.

Crime e investigação

Após o fato, familiares levaram a menina para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. O laudo do Instituto Médico Legal comprovou as lesões. “O exame é compatível com o relato de lesão corporal por meio de ação contundente”, aponta o documento.

Além do rosto, a criança também teve lesões nas pernas, barriga e tórax. Porém, a madrasta negou que tenha cometido as outras agressões. A delegada afirmou que não há requisitos para pedir a prisão da mulher junto à Justiça. Por isso, ela responderá ao processo em liberdade.

Ela deve ser indiciada pelo crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. Em caso de condenação, a pena varia de três meses a três anos de prisão.

O advogado da mãe da menina, Berlioz Oriente, informou que já entrou com pedido na Justiça para que a guarda da menina – até então compartilhada com o pai – seja somente dela. A mãe já havia contado que a criança tinha mudado a personalidade após o convívio mais frequente com o pai e a madrasta.

**

Mulher é encontrada morta pelo filho de 10 anos

Uma mulher, de 33 anos, foi assassinada na sala da casa onde morava, no domingo (2), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, Jamille Paula Gluchowski foi morta a tiros. O filho dela, de 10 anos, estava dormindo e encontrou a mãe ferida na sala da casa. O crime ocorreu na madrugada de domingo, por volta de 4h, em um condomínio no Bairro Menino Jesus 2, em Sinop. De acordo com a PM, o filho de Jamille disse aos vizinhos que estava dormindo e acordou com o barulho de disparos vindo da sala da residência. Ao encontrar a mãe ferida, ele correu para abrir o portão e pediu socorro aos vizinhos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada ao local, contudo, Jamille já havia morrido. A criança disse aos policiais que não viu ninguém na casa e nenhuma pessoa teria entrado ou saído da residência.

Conforme a Polícia Civil, Jamille foi encontrada na sala da casa, caída de barriga para cima, com vários tiros no peito e na cabeça. Uma criança de 1 ano e meio, também filha da vítima, estava em outro cômodo da casa. Uma investigação foi aberta para apurar a motivação do assassinato.