Servidores municipais organizam manifestação

Protesto está previsto para sábado e envolve funcionários públicos de vários setores da administração: “queremos o que foi prometido”, pedem

Está agendada para o próximo sábado, dia 8 de julho, uma manifestação dos servidores públicos municipais contra a Prefeitura de Votuporanga. O convite está circulando nas redes sociais e prevê saída às 09h, em frente ao prédio do CPP (Centro do Professorado Paulista – Rua Amazonas, nº 2856 – Centro) e chegada no Cine Votuporanga (rua Fernando Reis Blundi, nº 3377 – Centro).

Segundo o grupo organizador, o protesto se deve ao “não cumprimento feito em campanha, pela valorização do servidor Público”, “principalmente no quesito salarial, promessa essa feita em reunião com os servidores na câmara e em cartório”.

Os organizadores justificam: “desde que o prefeito assumiu, nós servidores tivemos o nosso 14º repartido em 13 prestações, não tivemos a reposição salarial igual ou acima da inflação como prometido e nosso 13º também foi repartido em 2 parcelas”.

O grupo – composto por trabalhadores de todas as áreas da administração – frisa que não protesta para reclamar do que foi tirado dos servidores, “queremos apenas o que foi prometido, que a administração pública nos valorize!”. Os trabalhadores pedem que “não se vote mais nenhum projeto que de alguma forma modifique ou prejudique o servidor, sem antes passar por assembleia na câmara, e que tais projetos sejam de conhecimento antecipado de todos os servidores, de no mínimo 01 mês antes, para entrar em votação na câmara”.

Os servidores também solicitam que a reposição dos salários seja feita sempre igual ou acima da inflação, “pois já que a administração tem dinheiro para mandar para a câmara projeto de lei para o 13º salário e adicional de férias para o prefeito, vice, vereadores e secretários (projeto enviado para votação dia 26/06 e retirado dia 27/06/17), acreditamos ser possível o aumento acima da inflação a todos os servidores”.

Os organizadores da manifestação sugerem que os participantes do protesto se vistam de preto. “Contamos com a Presença de todos os servidores e de seus familiares e amigos também”, finaliza o convite.