Vôlei do Assary disputa torneio internacional

A equipe de voleibol feminino da categoria Master (acima de 35 anos) do Assary disputará, de 5 a 9 de julho, o XIII Torneio da Amizade. A competição que contará com quase 100 equipes, com jogadoras a partir de 30 anos, e já teve em seu histórico de participações equipes de todo o Brasil e da América do Sul.

O técnico Márcio fukuyama vem intensificando os treinamentos para que a equipe realize uma excelente competição e possa obter mais uma vez uma boa classificação.

O time de Votuporanga embarca amanhã, onde participará do desfile de abertura da competição que acontecerá na avenida principal da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro. Após o desfile, a maratona de jogos terá início.

Este evento é considerado o segundo maior do país. A equipe votuporanguense será representada pelas atletas: Ronise (Capitã), Ângela Jandira, Daniela Paulinha Márcia (libero), Franhan,Lica,Hellen e Nara.