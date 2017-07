Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 10 feridos

Vítimas estavam dentro de micro-ônibus que bateu em traseira de caminhão. Polícia vai investigar as causas do acidente.

Santa Fé do Sul:- Um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus deixou 10 pessoas feridas, na manhã desta quarta-feira (5), na rodovia dos Barrageiros.

De acordo com a polícia, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, quando no quilômetro 95 da rodovia, o micro-ônibus bateu na traseira do caminhão.

Dentro do micro-ônibus estavam 10 pessoas que trabalham em uma usina da região. Elas foram socorridas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com ferimentos leves. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. A polícia vai investigar as causas do acidente.