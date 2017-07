Alckmin repassa R$ 2,3 mi para região

O governador Geraldo Alckmin assinou 159 convênios com 135 municípios paulistas e entidades. Este é o 6.º lote do ano e receberá R$ 20,5 milhões de investimentos. A região de Rio Preto foi contemplada com R$ 2.390.000,00, mas Votuporanga não está na lista do Estado.

Os convênios estão divididos por cinco secretarias: são 96 da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais. Entre os convênios da Casa Civil, a cidade de Glicério receberá R$ 308 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; já os municípios de Capão Bonito(recapeamento de vias públicas), Americana, José Bonifácio, Penápolis, Rio Claro e Santa Isabel (estes últimos para obras de infraestrutura), receberão cada um R$ 300 mil reais.

O município de Monte Mor receberá R$ 370 mil reais em dois convênios, sendo um para reforma de praça (70 mil), e o outro para obras de infraestrutura. Peruíbe, no litoral sul, também assinará dois convênios num total de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil para construção de uma pista de skate, e R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do Caraminguava.

O convênio da Casa Militar/Defesa Civil será com o município de Palmeira D´Oeste, no valor de R$ 230 mil reais, para construção de ponte. Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, num total de R$ 79,2 milhões.