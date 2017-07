Após anúncio de protesto, Dado garante que ‘valoriza servidores’

Após o anúncio de um protesto dos funcionários públicos municipais contra a Prefeitura de Votuporanga, agendado para este sábado, o prefeito João Dado se manifestou, por meio de sua assessoria de comunicação, a respeito do que ele chama de valorização dos servidores.

Segundo a administração, a categoria teve “dois acréscimos salariais neste ano, aumento do vale alimentação e valorização dos cargos concursados com o corte significativo de comissionados”.

“Dessa forma, o prefeito João Dado vem afirmar que tem se mostrado aberto ao diálogo com os servidores, além disso tomou a decisão importante que evitou a perda de 100% do 14º salário e ofereceu o maior aumento concedido aos servidores nos últimos nove anos”, reforça a assessoria, explicando novamente o motivo da extinção do benefício.

“O pagamento do 14º salário foi definido pela justiça como inconstitucional. Ciente disso, o prefeito convidou todos os servidores para uma grande reunião na Câmara de Vereadores no início do ano para explicar que teria que extinguir o 14º, no entanto, entraria com o projeto imediato de aumentar em 8% o salário dos servidores, para que não sofressem a perda do 14º. E assim foi feito”.

A Prefeitura prossegue, argumentando que, “ao contrário do que fez Votuporanga no tempo correto, muitos municípios vizinhos tiveram que cancelar o pagamento do 14º e estão impossibilitados de oferecer qualquer aumento. Os servidores de Votuporanga tiveram, portanto, uma boa solução apresentada pelo prefeito e acatada por 99,9% da plateia presente na Câmara, em torno de 400 pessoas”.

Ainda segundo a nota, o reajuste de menos de 10% nos vencimentos dos trabalhadores em virtude da extinção do 14º “valorizou os servidores”.

“Muitas prefeituras irão cortar o 14º salário sem nem mesmo oferecer qualquer aumento, visto que não conseguiram agir em tempo e oferecer essa solução quando era possível”.

A administração assegura que o reajuste proposto em março com base no INPC é “o maior reajuste real dos últimos nove anos”, e prossegue: o “prefeito João Dado nada mais fez que seguir a mesma prática e seguir o índice que em fevereiro foi de 4,69%”.

A nota chama atenção para o reajuste no vale alimentação, “que passou de R$ 220 para R$ 250”.

Responsabilidade

Na sequência, a Prefeitura – utilizando-se de recursos como caixa alta e expressões em negritos – ressalta que todo gestor deve prezar pela responsabilidade fiscal com o dinheiro público e também a possibilidade orçamentária da prefeitura. “Nesse ponto, torna-se necessária a compreensão da realidade econômica do país, que repercutiu negativamente no Município, de grave crise com perda acentuada de receitas tributárias”.

Entretanto, embora cite a crise econômica que assola o país, a Prefeitura não menciona o projeto enviado em regime de urgência à Câmara, em junho, mas retirado após repercussão negativa, que concedia 13º salário e férias remuneradas ao prefeito e vice.

“Já que a administração tem dinheiro para mandar para a câmara projeto de lei para o 13º salário e adicional de férias para o prefeito, vice, vereadores e secretários (projeto enviado para votação dia 26/06 e retirado dia 27/06/17), acreditamos ser possível o aumento acima da inflação a todos os servidores”, destaca o grupo organizador da manifestação agendada para sábado, em Votuporanga.

Três anos e meio pela frente

Para finalizar, a nota assegura que “o Governo João Dado cumpre com o compromisso de revalorizar os servidores na questão salarial uma vez que já concedeu o aumento de 8% (em concomitância com a extinção do 14º salário), em janeiro/2017, e o reajuste de 4,69% a partir de 01/março/2017”, frisa, emendando que “além de toda a questão a respeito de valores, o prefeito valorizou os servidores quando extinguiu 212 cargos em comissão e criou 207 funções de confiança, ocupadas privativamente por servidores públicos concursados, o que evidentemente valoriza os servidores e dá a eles o direito legal de crescer na carreira, exercendo as funções de confiança que anteriormente eram em grande parte exercidas por pessoas não concursadas”.

E ressalta que “o prefeito João Dado tem três anos e meio pela frente de gestão e que buscará, sempre, novas possibilidades de valorização dos servidores”.

Manifestação

Enquanto o prefeito garante a valorização, um grupo de servidores organiza uma manifestação contra a Prefeitura de Votuporanga, sábado de manhã. Conforme divulgado com exclusividade pelo Diário, o convite que está circulando nas redes sociais prevê saída às 09h, em frente ao prédio do CPP (Centro do Professorado Paulista – Rua Amazonas, nº 2856 – Centro) e chegada no Cine Votuporanga (rua Fernando Reis Blundi, nº 3377 – Centro).

Segundo o grupo organizador, o protesto se deve ao “não cumprimento feito em campanha, pela valorização do servidor Público”, “principalmente no quesito salarial, promessa essa feita em reunião com os servidores na câmara e em cartório”.

Os organizadores justificam: “desde que o prefeito assumiu, nós servidores tivemos o nosso 14º repartido em 13 prestações, não tivemos a reposição salarial igual ou acima da inflação como prometido e nosso 13º também foi repartido em 2 parcelas”.

O grupo reforça: “queremos apenas o que foi prometido, que a administração pública nos valorize!”.