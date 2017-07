Catanduva registra 1.ª morte por influenza B

Alerta ligado em Catanduva: a cidade registrou a primeira morte por influenza B no ano, segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde. No início do ano, houve uma morte, mas foi pelo vírus da influenza A H1N1.

A Secretaria aponta ainda que do começo do ano até agora, foram registrados outros dois casos positivos de influenza A H1N1, 15 confirmações de influenza A H3/Sazonal e mais três de influenza B.

A melhor forma de prevenção ainda é a vacina, mas a população resiste à aplicação, com o medo injustificado de que ela possa provocar a gripe.