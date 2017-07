Homem é preso por posse de arma de fogo irregular

Arma apreendida com o suspeito em Fernandópolis (Foto: Divulgação/Polícia Militar) –

Suspeito foi abordado pela polícia dentro do carro e foi encontrado um revólver calibre 38, com munições.

Um homem de 46 anos foi preso nesta terça-feira (5) por posse irregular de arma de fogo em Fernandópolis (SP), ao andar armado dentro do carro que dirigia. Ele foi abordado pela polícia no centro da cidade.

De acordo com a polícia, o veículo chamou atenção dos policiais, que fizeram a abordagem. Como o homem ficou nervoso com a ação, a polícia revistou o carro do homem e encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições.

Como ele não tinha autorização de posse da arma, ele foi levado para o plantão policial de Fernandópolis e ficará à disposição da Justiça.