IFSP promove 3º Arraiá Solidário

O 3º Arraiá Solidário, realizado na noite do dia 30 de junho na Quadra Poliesportiva do Instituto Federal – Câmpus Votuporanga, proporcionou, a todos os presentes, muita comida boa e animação. Nessa edição, a festa trouxe uma novidade: foi praticamente inteira organizada pelos alunos.

No cardápio, havia churrasquinho, cachorro-quente, caldo, milho cozido, pastel, pipoca, chocolate quente e refrigerantes. Nas brincadeiras, pescaria, cadeia do amor, bingo e o tradicional correio elegante. Nas danças, foram apresentadas as quadrilhas tradicionais, a divertidíssima quadrilha invertida, em que os meninos se fantasiaram de meninas e vice-versa, e uma dança “diferente”. Tudo isso embalado ao som de música ao vivo com um repertório típico para a data.

A decoração garantiu o clima junino: não faltaram as bandeirinhas, as flores de papel crepom, os balões decorativos e, em algumas barracas, as folhas de coqueiro enfeitadas.

Para o Diretor Educacional do Câmpus, Prof. Dr. Rodrigo Cleber da Silva, o novo formato adotado neste ano, em que os alunos estavam à frente da maioria das ações, proporcionou aos estudantes uma maior integração e a ampliação das potencialidades de organização e administração. “Acredito que o novo formato representava um desafio muito grande para a realização da festa. Na minha avaliação, o evento foi um sucesso, atingindo seu objetivo de arrecadar alimentos para instituições de caridade”, afirmou Rodrigo. E acrescentou: “As festividades de junho, além de manterem viva a tradição nacional, constituem uma excelente oportunidade para reunir as famílias de alunos e servidores em uma confraternização que coroa o fechamento do semestre”.

O aluno do 1º período do curso de Licenciatura em Física, Bruno Silva Garofalo, também fez sua avaliação sobre o 3º Arraiá Solidário: “Eu achei a festa muito bem organizada, com comida boa e brincadeiras divertidas. Foi uma excelente oportunidade para integrar a comunidade interna e externa. Além disso, o fato de ser um evento que contou com grande participação dos alunos nos deixa com o orgulho de sabermos que somos capazes”, afirmou. Todos os alimentos serão doados a instituições de caridade.