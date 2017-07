Jovem fica ferida após bater moto em Pá Carregadeira

Uma motociclista de 21 anos de idade ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (5), no início da estrada Fábio Cavalari, ao lado do bairro Sonho Meu. Ela colidiu com a motocicleta que conduzia contra a caçamba de uma “Pá Carregadeira”, da Prefeitura, que fazia serviço de limpeza pelo acostamento.

O acidente aconteceu por volta das 7h50. A vítima, identificada por Larissa, 21 anos, bateu seu corpo contra a máquina e foi socorrida pelo Samu com dores em região abdominal e suspeita de fratura em punho. Ela foi encaminhada e recebeu atendimento médico na Santa Casa. O que se apurou é que a jovem ficou sem visão pela luz do sol que refletiu na viseira do seu capacete. As responsabilidades no acidente serão apuradas. (Foto Gazeta de Votuporanga)