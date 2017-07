Móveis personalizados economizam espaço

Sempre que possível, escolha cadeiras, mesas, baquetas e sofás multifuncionais; outra opção bem eficiente para “aumentar” a área é abusar de espelhos

Ambientes pequenos são uma tendência do mercado imobiliário. Não está fácil encontrar um apartamento espaçoso hoje em dia e, por conta da grande procura por imóveis, eles vêm cada vez mais apertados. Para ajudar a acomodar todos os objetos, a família e os amigos, só com móveis que colaborem muito.

Para começar, é importante escolher bem as cores das paredes: as tonalidades claras tendem a ampliar o ambiente. Hoje há revestimentos que causam a impressão óptica de mais espaço.

Outro ponto positivo e fundamental são os móveis planejados, ou personalizados, feitos sob medida, garantindo mais espaço. Outra saída são os móveis com função de armário, que possibilitam guardar objetos sem se preocupar com a estética do ambiente.

Sempre que possível, escolha cadeiras, mesas, baquetas e sofás multifuncionais. Há cadeiras que se transformam em escadas ou em mesas. Mesas que viram armários. Até mesmo, cadeiras que podem ser fechadas e penduradas atrás da porta.

Móveis embutidos em armários e cama, por exemplo, são recomendadas mais para casa e apartamentos realmente muito pequenos, em que não há outra opção.

Prefira o sofá-cama, que hoje em dia tem opções bem confortáveis, ou mesmo a cama japonesa, que é também mais cômoda, juvenil e versátil.

Você pode usar o mesmo ambiente para acomodar a sala de jantar e o escritório, por exemplo: escolhendo uma mesa espaçosa o suficiente para fazer refeição e confortável trabalhar. Você pode dividir os armários: uma parte terá louças e a outra será destinada a material de escritório.

Outra opção bem eficiente para “aumentar” a área é abusar de espelhos pela casa. Portas decoradas e divisões em vidro também ficam super bem.