Operação combate tráfico de drogas na região

Uma das cidades onde são cumpridos mandados é Mirassol (Foto: André Modesto/TV Tem)

Da Redação

Uma operação entre o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar (PM) cumpre mandados de prisão temporária e de busca domiciliar, na manhã desta quarta-feira (5), em sete cidades do noroeste paulista para combater o tráfico de drogas.

Segundo o Gaeco, são cumpridos 31 mandados de prisão temporária e 48 de busca domiciliar em São José do Rio Preto (SP), Mirassol (SP), Monte Aprazível (SP), Tanabi (SP), Nipoã (SP), Mendonça (SP) e Olímpia (SP).

A ação faz parte de uma operação de combate ao tráfico de drogas. De acordo com os promotores, parte dos alvos da operação já estava na cadeia, mas, mesmo presos, os detentos davam ordens aos traficantes do lado de fora.

Os promotores disseram que a droga chegava em Mirassol e era distribuída para as outras seis cidades da operação, que foi denominada ‘Operação Enlace’. De acordo com o Gaeco, as diligências começaram com investigação do tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Rio Preto, e, em seguida, foi identificado importante tráfico de drogas em Mirassol.

O Gaeco informou que os resultados começaram a surgir ainda durante as investigações, em que 33 pessoas foram presas em flagrante e houve a apreensão de pouco mais de 202 quilos de drogas, cinco armas de fogo, 32 munições, R$ 16,5 mil em dinheiro e vários veículos. As pessoas presas serão ouvidas nesta quarta-feira (5) e podem responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.