Opinião de A. C. Camargo

Foto da apresentação do projeto do Complexo Poliesportivo da UNIFEV

Ponto de Vista

Quando foi constituída a nova Câmara Municipal de Votuporanga, na eleição municipal de 2014, verificou-se que dos 15 eleitos, sete deles eram novatos, atitude que pode ser interpretada como desejo de renovação por parte do eleitorado. Imediatamente após a posse, três outros estreantes foram convocados às lides legislativas para substituir três titulares chamados pelo prefeito João Dado para compor seu quadro de assessores de primeiro escalão. Diante disso, o número de estreantes saltou para dez, dois terços da Câmara.

Desafio

Isso chamou atenção pelo tamanho do grupo ensejando o surgimento de uma pergunta: como será o comportamento da Câmara na presença de tantos estreantes, praticamente inexperientes nessas atividades no campo político. Para o prefeito, nada mudou. Até porque, em tese, 14 dos vereadores, incluindo-se os chamados para o exercício dos cargos, foram eleitos por partidos coligados em apoio ao vencedor da eleição.

Comportamento

Passados os primeiros seis meses de mandato, conclui-se que todos eles têm se esforçado para cumprir o papel, têm demonstrado fidelidade ao chefe do outro poder, mas procuram demonstrar independência diante de iniciativas que os levam a discordar do pretendido por João Dado.

Exemplo

O fato mais recente que confirma esta assertiva foi a forma clara e determinada quando reagiram ao projeto de lei instituindo o pagamento de 13º e abono de férias aos agentes políticos do município, no caso o prefeito, vice-prefeito e os próprios vereadores. Eles passaram expressamente o recado de que rejeitariam a proposta, o que levou o prefeito a retirá-la de pauta.

Em dia

As obras que abrigarão o Complexo Poliesportivo da UNIFEV, na Cidade Universitária, serão iniciadas na próxima 2ª feira. O novo espaço, que atenderá o Colégio Unifev e os cursos da área da Saúde da Instituição, possui um investimento estimado de R$ 2,3 milhões. *** A Associação Comercial já se debruça no trabalho de preparação da sua próxima grande campanha de vendas, a comemorativa do Dia dos Pais. Na última semana do mês acontecerá o lançamento em seu auditório. *** A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e primeira-dama, Mônica Pesciotto de Carvalho, vem tendo ativa participação nos trabalhos em prol da população mais carente do município. Ela acaba de lançar o projeto Cabide Solidário tendente a encontrar amplo apoio junto à comunidade.

Coisa & Tal

Acredite se quiser. Pilhado dirigindo embriagado, em depoimento à polícia o motorista infrator deu uma explicação sobre sua embriaguez, a de que havia sido rendido por assaltantes que o obrigaram a beber pinga e depois o mantiveram preso no porta-malas do próprio carro, soltando-o depois e sem levar o veículo.

Entre aspas

Frase ouvida em Brasília depois da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima:

– É, pelo jeito o bambuzal do procurador geral Rodrigo Janot é mesmo inesgotável.

Hoje na história

NO DIA 5 DE JULHO de 1853 era refundado o Banco do Brasil. Em 1922 ocorria o episódio de levante militar no Forte de Copacabana, conhecido como Movimento Tenentista e também como os 18 do Forte. Em 1946 surgia nas praias o maiô de duas peças, denominado biquíni. Em 1982 o Brasil era derrotado pela Itália por 3 a 2 eliminado da Copa do Mundo realizada na Espanha. Em 1999 morria a atriz Consuelo Leandro.