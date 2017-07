Planeta Rock abre inscrições para bandas de todo país

Edital já está disponível com inscrições gratuitas e prêmios em dinheiro; inscrições vão até 17 de julho

O Planeta Rock, maior festival de rock da região noroeste do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso de bandas. Em sua sexta edição, o evento será realizado nos dias 11 e 12 de agosto, no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto (SP).

As inscrições são gratuitas e se encerram dia 17 de julho. Os inscritos se apresentarão para o júri, formado por membros especializados na cena rock, que irá votar e definir os cinco melhores colocados, que receberão premiação em dinheiro:

– 1° lugar: R$ 6 mil

– 2º lugar: R$ 3 mil

– 3º lugar: R$ 2 mil

– 4º lugar: R$ 1 mil

– 5º lugar: R$ 1 mil

Além do concurso, neste ano o evento recebe shows de Os Paralamas do Sucesso e Urbana Legion (dia 11); e Skank, CPM22, O Rappa, Humberto Gessinger e Dado Villa-Lobos (dia 12).

“Essa é uma oportunidade única para as bandas se apresentarem a um público de milhares de pessoas, e para o público conhecer novas bandas”, ressalta André Fachinetti, diretor da Fama Produções.

O Planeta Rock – 6ª edição, é realizado pelo preponente Fama Produções & Consultoria, com incentivo da Secretaria do Estado da Cultura via Proac-ICMS, com patrocínio do Guarani Mais Que Açúcar.

Regulamento e inscrições > http://www.planetarockriopreto.com.br

SERVIÇO:

6º Festival Planeta Rock – 11 e 12 de agosto de 2017

Regulamento e inscrições > http://www.planetarockriopreto.com.br

Local: Recinto de Exposições de São José do Rio Preto (SP)

Horário: 11/08 – Abertura dos portões: 19h30

Horário: 12/08 – Abertura dos portões: 16h30

Ingressos: Stand do Riopreto Shopping, Guichê Web (www.guicheweb.com.br) e Play Ingressos (www.playingressos.com.br)

Informações: (17) 3363-8272 ou pelo WhatsApp (17) 99195-1545