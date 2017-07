‘Rei Arthur’ estreia na liderança da bilheteria brasileira

A aventura épica “Rei Arthur – A lenda da espada” estreou no topo do ranking de bilheteria brasileiro. O filme entra em cartaz amanhã, no Cine Votuporanga, com cópia dublada, às 22h.

Estrelada por Charlie Hunnam, a história clássica do jovem que se torna rei após tirar a mítica Excalibur de uma pedra levou 378 mil pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 7 milhões.

O longa desbancou “Guardiões da Galáxia vol. 2”. A produção da Disney teve 228 mil espectadores e faturamento de R$ 3,8 milhões.

A lista segue com “A cabana” (R$ 3 milhões), “Corra!” (R$ 2,4 milhões), “Velozes e furiosos 8” (R$ 2,2 milhões), “Alien: Covenant” (R$ 1,7 milhão), “Antes que eu vá” (R$ 1,3 milhão), “O poderoso chefinho” (R$ 669 mil), “O rastro” (R$ 650 mil) e “Um homem de família” (R$ 218 mil).

O filme

Guy Ritchie é um diretor com muita personalidade e Rei Arthur: A Lenda da Espada não foge à regra. Assim como em Sherlock Holmes, Ritchie pega uma história clássica e dá toques contemporâneos, evocando elementos que remetem ao cenário underground de Londres, o que dá uma estética interessante para a produção. Em termos de direção, o novo Rei Arthur é incrível. Ritchie utiliza movimentos de câmeras inusitados, flashbacks, flashforwards, montagens alternadas (quando vemos dois acontecimentos paralelos se revezando em tela) e outras técnicas que servem bem à narrativa.

Outro destaque da direção é o ritmo do longa. A música incidental é parte importante do clima da produção e por diversas vezes, Ritchie optou por conduzir as cenas de forma com que elas se encaixassem no ritmo da trilha sonora — que é recheada de batidas de tambores e guitarras ao fundo.