TANABI: Colisão entre caminhões fere motorista gravemente

Uma colisão traseira entre dois caminhões feriu gravemente um de seus motoristas. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira no km 474 da SP-320 Rodovia Euclides da Cunha, no município de Tanabi.

Consta que um caminhão modelo baú ¾ seguia no mesmo sentido do outro caminhão, identificado como um Truck. O motorista do caminhão baú perdeu o controle de direção e bateu na traseira do outro pesado veículo. O motorista do Baú, de 49 anos, ficou presa nas ferragens e socorrido em estado grave e levado para o Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP), onde precisou ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).