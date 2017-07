Univesp: Inscrições para cursos gratuitos vão até dia 10

Engenharia de Computação, de Produção, Matemática e Pedagogia serão oferecidos gratuitamente no Polo da Universidade Aberta do Brasil

Da Redação

A Prefeitura de Votuporanga informa que as inscrições para os quatro cursos gratuitos de graduação da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo seguem até o dia 10 de julho. Serão disponibilizadas 200 vagas no total para o Polo de Votuporanga, que funcionará junto à Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo 50 vagas para cada: Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e Pedagogia. Interessados podem acessar www.univesp.br/vestibular e www.vestibularunivesp.com.br.

As aulas dos cursos serão on-line com encontros presenciais e começarão a partir de 21 de agosto por meio do convênio firmado pela Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo, que possibilitou a vinda da Univesp ao município. A Universidade é exclusivamente voltada para a Educação à Distância (EAD).

No site estão o edital e outras informações sobre o vestibular. O custo da inscrição é de R$ 48. Consulte no site condições para desconto. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever para o vestibular dos cursos: portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente; portador de diploma de Curso Superior; quem estiver cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Cursos em Votuporanga

Engenharia da Computação: conjunto de conhecimentos aplicados para projetar e construir computadores e periféricos, assim como desenvolver softwares (afinidade com Matemática, tecnologia e linguagens de programação).

Engenharia da Produção: conjunto de conhecimentos aplicados para desenvolver procedimentos e métodos que elevem a produtividade e a rentabilidade de uma organização (capacidade de sistematização de processos e raciocínio lógico).

Licenciatura em Matemática: conjunto de conhecimentos relativos a objetos abstratos, como números, figuras e funções, e as relações existentes entre eles, procedendo por método dedutivo (formação para atuação como profissional de educação no Ensino Básico).

Pedagogia: conjunto de conhecimentos que trata da educação de indivíduos e estuda os problemas relacionados com seu desenvolvimento como um todo.

O que é a Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC.

Convênio com a Prefeitura de Votuporanga

O prefeito João Dado anunciou a conquista da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo no mês de junho, a partir de firmada parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A universidade pública, exclusivamente voltada para a Educação à Distância (EAD), oferece cursos de graduação com padrão de qualidade de instituições públicas estaduais.

“Fomos convidados pelo Governo do Estado para sermos um dos polos da Univesp em virtude da qualidade da educação de Votuporanga que está muito bem estruturada, desde o ensino infantil, passando pelo ensino médio, capacitação profissional e faculdades. Ficamos muito felizes em poder oferecer essa oportunidade gratuita de geração de emprego e renda”, destacou o prefeito.

Na ocasião do anúncio, a secretária da Educação, Encarnação Manzano, contou que o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) já é parceiro de diversas universidades e agora passará a ser também da Univesp.