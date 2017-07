“Vivermos juntos ou morrermos sozinhos”

Por Denize do Nascimento Gonçalves:-

Esta é uma das lindas e preciosas frases da série americana “LOST”, onde conta a história de um grupo de pessoas que viajavam em um avião, mas que acaba caindo em uma ilha onde tornava impossível, de serem encontrados. Ali, passam a ter que conviver com diferentes tipos de personalidades e, automaticamente, terem que se unir para se protegerem das adversidades do ambiente e dos perigos que lá existiam.

Vivemos as nossas vidas acreditando que estamos no caminho certo, correndo atrás do trabalho, da nossa independência financeira. Temos os nossos carros, nossas casas, nossos interesses em mãos e acreditamos que temos tudo. No entanto, somos incapazes de dar um bom dia para quem encontramos na rua ou sentamos ao lado numa sala de espera, na igreja, num salão de palestras, enfim, sorrimos, muitas vezes, para os nossos entes queridos, mas viramos as costas para os que não o são.

A família é o princípio da nossa relação humana em se tratando de convivência; a sociedade em que vivemos é a segunda. Quando aprendemos a nos relacionar com o primeiro, acabamos aprendendo a interagir com o segundo. Os familiares que nos denotam dificuldades no relacionamento, estão nos mostrando, direta ou indiretamente, a incapacidade ou limitação da nossa inteligência emocional. Infelizmente, é típico do ser humano fugir das zonas de conflito. É melhor abandonar do que lutar. É mais cômodo calar do que defender as próprias idéias e pensamentos. É mais difícil assumir que está errado quando o outro prova que o seu pensamento é o mais correto.

“Uma pessoa fica maluca se não tiver ninguém. Não faz diferença quem seja a pessoa, contando que ela esteja com você. Digo-te, se um cara ficou sozinho demais, ele adoece”. Esta é uma outra fala da série. Quando o outro personagem do diálogo (um sujeito de perfil arrogante e individualista) vira e responde: “Que diabos está falando?”- Aquele responde: – “É de ratos e homens. Você não lê?”

Tenho pavor de ratos (infelizmente), mas aprendi que em determinado aspecto são exemplos para muitos de nós, seres humanos: quando um rato vem até nossa casa, mas não volta para o seu grupo, podemos aguardar que em mais dias ou menos dias um outro virá à sua busca, ainda que lhe custe a vida.

Socialmente fracassamos no que toca à relação com os outros. E quanto à família, também estamos fracassando? “Você tem dúvida de que se morrêssemos amanhã, a firma onde trabalhamos nos substituiria rapidamente? Mas alguns familiares que deixássemos para trás sentiria a nossa falta para o resto de suas vidas? Pensando nisto, já que perdemos mais tempo com o trabalho do que com a família, parece um investimento muito pouco sensato, não acha?!” –disse um pensador de nome desconhecido.

Muitos de nós passam a vida tendo olhos apenas para si; outros tantos, tendo olhos apenas para os próprios familiares; entre tão poucos que atingiram um grau de desenvolvimento mais elevado são capazes de olhar para os demais, aqueles cujos laços que os unem, não se restringem ao consanguíneo, mas ao espiritual (por serem filhos de um mesmo Pai), que passaram pela atmosfera egoística do eu, transcenderam ao amor cego das relações familiares e chegaram à verdadeira união com o próximo, isento de interesses, buscando viver juntos, em sociedade, através do real amor, onde nasce o verdadeiro sentido da vida.

Vivamos cada vez mais juntos…

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicopedagogia-Psicanálise clínica

É colaboradora deste Diário