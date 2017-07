“BLACK LIST”: TCE divulga lista de empresas impedidas de participar de licitações

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) divulgou lista de empresas ou pessoas físicas que sofreram penas em procedimentos licitatórios e que estão impedidas de participarem de licitações ou fornecer materiais e bens ou prestar serviços ao poder público.

Os nomes de todas as empresas inseridas da “black list” podem ser visualizados pelo site do TCE ou pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, veiculado no Caderno Legislativo, edição de terça-feira (4/7).

A listagem traz 1.810 casos de órgãos e empresa que não podem participar de licitações e contratos com a administração pública por estarem em situação irregular com a Corte de Contas. Os casos mais incidentes são relativos à suspensão temporária e impedimento de contratação, emissão de declaração de inidoneidade e descumprimento ao previsto na Lei de Pregões.

Aos fornecedores que descumpriram obrigações ou cometeram irregularidades nas licitações e contratos com a administração pública deverão ficar de dois (2) a cinco (5) anos sem passar por novas contratações. As punições estão previstas na Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93) e na Lei de Pregões Públicos (Lei nº. 10.520/02). A consulta individualizada pode ser realizada pelo site do TCE por meio do link http://migre.me/wJqPn.