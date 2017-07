CTMO abrirá inscrições para cursos de Informática

Serão oferecidas 96 vagas para cursos de Informática para Iniciantes e para Internet, para interessados com idade a partir de 15 anos

Da Redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, abrirão as inscrições para os cursos gratuitos de Informática, para Iniciantes e para Internet. O início das aulas está previsto para o mês de agosto.

Os interessados deverão fazer o cadastro entre os dias 18 a 24 de julho, das 8 às 16h30, no Centro do Empreendedor, levando apenas as cópias do RG e CPF.

De acordo com o diretor do CTMO, José Carlos Leme, “ao todo, estão sendo oferecidas 96 vagas, com previsão de formação de 8 turmas de 12 alunos cada, para cursos nos períodos da manhã e tarde, de segunda à quinta-feira, com duração de duas horas”.

O secretário Rolandinho Nogueira assinala que “os cursos já serão oferecidos nas novas instalações do CTMO junto ao Centro do Empreendedor, em laboratório montado em sala climatizada e com toda a estrutura necessária. Eles são destinados a todas as faixas da população, a partir dos 15 anos de idade, e permitem que os alunos tenham as noções necessárias para entrarem no mundo da informática, requisito básico para quase todas as profissões modernas”.

De acordo com a grade, no período da manhã, às segundas e quartas, serão 12 vagas para Iniciantes, às 8 e mais 12 vagas para Internet, às 10. Às terças e quintas, igual número de vagas para Internet, às 8h, e para Iniciantes, das 10 às 12h. No período vespertino, as aulas serão das 13 às 15 e das 15 às 17h, obedecendo à programação: às segundas e quartas, os dois horários serão destinados para os Iniciantes, sendo que nas terças e quintas, o primeiro horário será para a turma de Internet, ficando o horário das 15 às 17 para mais uma turma de Iniciantes.

As inscrições devem ser feitas no CTMO, situado no Centro do Empreendedor, à rua Barão do Rio Branco, 4497, Recanto dos Esportes, fone (17) 3406.1489.